Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 16 регионах России

В 16 регионах России за сутки выявили 196 случаев заражения COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в России зафиксировано 1036 случаев коронавируса в 58 регионах.

В Москве — 157 новых случаев, в Республике Крым — 12, в Московской области — 8, в Волгоградской области — 3, в Чечне — 2, в Мордовии — 2, в Удмуртии — 2, в Самарской области — 2, в Ивановской области — 1, в Орловской области — 1, в Тульской области — 1, в Ярославской области — 1, в Республике Дагестан — 1, в Ростовской области — 1, в Республике Татарстан — 1, в Кировской области — 1.



Ранее сообщалось, что в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 145,1 тыс. человек.

Отмечается, что к 26 марта было проведено 223 509 лабораторных исследований.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в стране начнутся через пять-шесть месяцев. По его словам, такие сроки называют разработчики.