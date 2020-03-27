Мишустин поручил на время закрыть места отдыха на курортах

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Мишустин поручил на время закрыть места отдыха на курортах
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«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Также организациям общественного питания поручено приостановить деятельность до 5 апреля, за исключением дистанционной торговли.

Ранее Михаил Мишустин поручил увеличить в региональных больницах количество коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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