Рошаль назвал репетицией биологической войны ситуацию с коронавирусом

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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире фактически является репетицией биологической войны.
Рошаль назвал репетицией биологической войны ситуацию с коронавирусом
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Фактически сегодня это репетиция биологической войны. Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм. И насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому. И должна у нас быть разумная достаточность», — приводит РИА Новости слова Рошаля.

Он отметил, что в связи с распространением коронавируса становится ясно, «что проведённое сокращение коек, сокращение кадров в здравоохранении, оптимизация, с этой точки зрения это не совсем хорошо».

Ранее Рошаль прокомментировал введение режима повышенной готовности в Москве.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 в мире.

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