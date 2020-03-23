Рошаль назвал репетицией биологической войны ситуацию с коронавирусом
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- РИА Новости
«Фактически сегодня это репетиция биологической войны. Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм. И насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому. И должна у нас быть разумная достаточность», — приводит РИА Новости слова Рошаля.
Он отметил, что в связи с распространением коронавируса становится ясно, «что проведённое сокращение коек, сокращение кадров в здравоохранении, оптимизация, с этой точки зрения это не совсем хорошо».
Ранее Рошаль прокомментировал введение режима повышенной готовности в Москве.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 в мире.