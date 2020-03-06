Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал введение режима повышенной готовности в Москве.

«Правильно сделали», — заявил он в беседе с kp.ru.

Говоря о мерах профилактики коронавируса, Рошаль отметил, что не является инфекционистом.

«Просто надо постараться поменьше общаться, особенно с теми, у кого из носа течёт, кто кашляет, поменьше стараться контактировать с народом в больших компаниях. И в общем — гигиена», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.