Ответственность за нарушение карантина в России ужесточат

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса.

«Мы это сделаем обязательно, надо будет сформулировать по результатам президиума», — цитирует главу правительства ТАСС.

Ранее сообщалось, что с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город» в Москве выявлено более 200 нарушений режима самоизоляции.

В столичном депздраве напомнили, что постановлением кабмина коронавирусная инфекция COVID-19 внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, нарушение влечёт ответственность, в том числе уголовную.

По последним данным, в России зафиксировано 438 случаев заражения.