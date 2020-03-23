Ответственность за нарушение карантина в России ужесточат

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса.
Ответственность за нарушение карантина в России ужесточат
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Мы это сделаем обязательно, надо будет сформулировать по результатам президиума», — цитирует главу правительства ТАСС.

Ранее сообщалось, что с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город» в Москве выявлено более 200 нарушений режима самоизоляции.

В столичном депздраве напомнили, что постановлением кабмина коронавирусная инфекция COVID-19 внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, нарушение влечёт ответственность, в том числе уголовную.

По последним данным, в России зафиксировано 438 случаев заражения.

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