Источник: новые меры по борьбе с коронавирусом могут ввести в России

В России могут ввести дополнительные ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве России.

Отмечается, что ведётся тщательный анализ европейского, а также китайского опыта.

«Все мы видим, что там происходит, как развивается пандемия. Поэтому изучается среди прочего и возможность в случае необходимости усилить ограничительные меры по всей России», — заявил источник.

Среди вариантов, которые обсуждаются, дезинфекция помещений предприятий и ведомств, а также изменение режима работы.

По словам источника, обсуждается возможность рекомендовать работодателям «подумать об удалённой работе для своих сотрудников».

«Пока это происходит в основном в Москве, и надо решить, что делать по всей стране», — уточнил он.

Кроме того, рассматривается вариант рекомендации не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ и немедленно вызывать врача в этом случае.

Источник подчеркнул, что это обсуждается для того, чтобы снизить риски заболевания коронавирусом.

18 марта мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей в столице перевести часть своих сотрудников на удалённый режим работы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. По его словам, были закрыты многие театры, музеи, секции и кружки, отменены или перенесены крупные спортивные соревнования, а десятки предприятий и организаций добровольно перевели своих сотрудников на удалённую работу.

Также власти Москвы призвали пожилых граждан временно не посещать места массового скопления людей.

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.

Президент России Владимир Путин в связи коронавирусной инфекцией COVID-19 призвал проявить максимальную дисциплину и отложить «авось» в сторону. Он добавил, что рассчитывает на проявление органами власти компетентности. Путин также попросил граждан с пониманием отнестись к мерам, принимаемым властями в связи с ситуацией вокруг COVID-19.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в мире зафиксировано более 200 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 8 тыс. человек умерли.