В России новых случаев заражения COVID-19 не выявлено

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Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России не выявлено. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В России новых случаев заражения COVID-19 не выявлено
  • Reuters

«За последние сутки в России не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, 17 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян не паниковать из-за COVID-19, отметив, что число новых случаев заражения в Китае снижается, значит, с инфекцией можно справиться.

Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.

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