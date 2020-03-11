В России новых случаев заражения COVID-19 не выявлено

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России не выявлено. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«За последние сутки в России не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, 17 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян не паниковать из-за COVID-19, отметив, что число новых случаев заражения в Китае снижается, значит, с инфекцией можно справиться.

Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.