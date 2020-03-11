Совфед одобрил закон о приёме украинцев в гражданство без экзамена

Совет Федерации одобрил закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителя русского языка.

Об этом информирует ТАСС.

Согласно закону, белорусов и украинцев могут признать носителями при условии, что они сами или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали в России либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах российской государственной границы.

Ранее Госдума приняла закон о приёме украинцев в гражданство без экзамена.

Как заявляли в МВД, отмена собеседования для свободно говорящих по-русски украинцев и белорусов поспособствует оптимизации приёма в гражданство около 200 тыс. человек.