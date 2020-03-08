Врач предупредил об опасности диагноза Тинькова

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Вадим Гутник прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» диагноз российского бизнесмена Олега Тинькова.

По словам Гутника, острый лейкоз требует «незамедлительного медицинского участия», госпитализации и химиотерапии.

«В таких обстоятельствах нужно забыть обо всех судебных тяжбах и срочно ложиться в клинику, начинать химиотерапию под контролем грамотных онкологов... Времени на раскачку просто нет», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что на фоне такого заболевания все прочие проблемы «меркнут и становятся второстепенными».

Ранее Тиньков заявил, что врачи диагностировали у него острую форму лейкемии.

В пятницу, 6 марта, Министерство юстиции США обвинило бизнесмена в подаче ложных налоговых деклараций.