ВЦИОМ: 52% россиян боятся заболеть коронавирусной инфекцией

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Более половины россиян (52%) боятся заболеть новым типом коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
ВЦИОМ: 52% россиян боятся заболеть коронавирусной инфекцией
  • Reuters

Отмечается, что о вспышке коронавируса в Китае проинформированы 99% россиян, 11% из них полагают, что вероятность заразиться инфекцией высока, 60% считают её низкой.

При этом 28% опрошенных уверены в отсутствии угроз здоровью близких.

Согласно результатам опроса, 67% респондентов считают, что российские медицинские и эпидемиологические службы смогут защитить их от распространения коронавируса в случае реальной угрозы, 17% демонстрируют крайнюю уверенность в этом.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. российских граждан.

Ранее Ростуризм призвал россиян отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом в этих странах.

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