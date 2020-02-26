В Петербурге начал работу центр диагностики коронавируса

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Начальник отдела по эпидемиологическому надзору управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия рассказала, что в Санкт-Петербурге начал работать центр диагностики коронавируса.
В Петербурге начал работу центр диагностики коронавируса
  • РИА Новости

По её словам, начиная с января, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга одновременно с учёными новосибирского центра «Вектор» тестировали систему диагностики коронавируса. 

В беседе с «Петербургским дневником» эксперт отметила, что в ходе испытаний точность метода подтвердилась.

«Была получена государственная регистрация на эту тест-систему, и ею можно пользоваться. Буквально на прошлой неделе мы получили разрешение. Теперь мы выдаём ответы уже на основании исследований, полученных у нас», — пояснила Ирина Чхинджерия.

Она добавила, что с введением нового метода диагностики существенно сократилось время пребывания в больнице пациентов с подозрением на коронавирус.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил влияние ситуации с коронавирусом на экономику.

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