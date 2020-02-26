В Москве проходит пикет в поддержку Sputnik Эстония
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, на участниках акции надеты жёлтые жилеты — по цвету агентства Sputnik, они стоят у ворот на подъезде в особняк.
Отмечается, что в руках у участников — плакаты с надписями: «Эстония — концлагерь для журналистов», «Руки прочь от журналистов в Прибалтике».
Уточняется, что цель пикета — привлечь внимание председателя ОБСЕ к ситуации с журналистами в Эстонии.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о подавлении свободы СМИ и ущемлении прав национальных меньшинств в странах Прибалтики, отметив, что там это стало нормой.
1 января агентство Sputnik Эстония перешло на работу в чрезвычайном режиме, его сотрудники были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования.
Посол России в Таллине Александр Петров, комментируя ситуацию со Sputnik Эстония, отметил, что положение остаётся критическим и изменений к лучшему не происходит.