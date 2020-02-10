Посол России в Таллине оценил ситуацию со Sputnik Эстония

Посол России в Таллине Александр Петров прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония.

В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что положение остаётся критическим и изменений к лучшему не происходит.

Он также призвал Эстонию выполнять международные обязательства по свободе СМИ.

«Уже сейчас очевидно, что имиджу Эстонии, которая, как утверждают международные рейтинги, является образцом обеспечения свободы слова, нанесён серьёзный ущерб», — подчеркнул Петров.

1 января Sputnik Эстония перешёл на работу в чрезвычайном режиме. Сотрудники были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования.