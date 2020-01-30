В Совфеде призвали обсудить в ОБСЕ ситуацию со Sputnik Эстония

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал политику Таллина в отношении Sputnik Эстония.
В Совфеде призвали обсудить в ОБСЕ ситуацию со Sputnik Эстония
  • РИА Новости

«Это совершено недостойное поведение эстонских владей. Они душат свободную прессу. Такое впечатление, что мы возвращаемся во времена страшной цензуры. В последнее время эстонские власти стали злоупотреблять своими правами», — считает сенатор.

Джабаров также отметил необходимость «поднятия данной темы на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ».

«Нужно привлечь внимание общественности и парламентариев Европы к тому, что сейчас творится в Эстонии. Я считаю это поведение совершенно недопустимым», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала эстонские власти прекратить репрессивную политику в отношении Sputnik Эстония.

18 декабря 2019 года сотрудники информагентства получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня». Ведомства обосновывают свои действия санкциями, которые ввёл Евросоюз в 2014 году в отношении ряда физических и юридических лиц из-за событий на Украине.

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