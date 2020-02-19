Госдума приняла во втором чтении поправки по использованию маткапитала

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Госдума в среду, 19 февраля, приняла во втором чтении поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, представленными президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Госдума приняла во втором чтении поправки по использованию маткапитала
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, маткапитал в размере 466 тыс. 617 рублей получат семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок.

За второго ребёнка полагается материнский капитал в размере 616 тыс. 617 рублей.

Законопроект продлевает программу маткапитала до 2026 года, а также сокращает сроки выдачи сертификата и средств.

Ранее в правительстве заявили, что намерены упростить получение сертификата на материнский капитал.

В январе Путин поручил кабмину сократить сроки рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средствами материнского капитала, а также продлить действие соответствующего закона до 31 декабря 2026 года.

10 февраля в Госдуму внесли поправки, связанные с использованием материнского капитала.

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