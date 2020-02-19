Госдума приняла во втором чтении поправки по использованию маткапитала
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Согласно инициативе, маткапитал в размере 466 тыс. 617 рублей получат семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок.
За второго ребёнка полагается материнский капитал в размере 616 тыс. 617 рублей.
Законопроект продлевает программу маткапитала до 2026 года, а также сокращает сроки выдачи сертификата и средств.
Ранее в правительстве заявили, что намерены упростить получение сертификата на материнский капитал.
В январе Путин поручил кабмину сократить сроки рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средствами материнского капитала, а также продлить действие соответствующего закона до 31 декабря 2026 года.
10 февраля в Госдуму внесли поправки, связанные с использованием материнского капитала.