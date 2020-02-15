Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала

Российское правительство внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.

Как сообщается на сайте кабмина, Федеральным законом от 27 июня 2019 года №151-ФЗ в законодательство внесены изменения, которые направлены на предоставление участникам долевого строительства дополнительных гарантий защиты их прав.

В сообщении поясняется, что «в частности, для обеспечения обязательств застройщика перед участниками долевого строительства предусмотрено использование счёта эскроу».

10 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, связанные с использованием материнского капитала. Уточняется, что маткапитал в размере 466 тыс. 617 рублей получат семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок. За второго ребёнка полагается материнский капитал в размере 616 тыс. 617 рублей.





