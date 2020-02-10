В Госдуму внесли поправки по использованию маткапитала

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«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, связанные с использованием материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба партии.
В Госдуму внесли поправки по использованию маткапитала
  • РИА Новости

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала. Они разработаны в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному собранию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что маткапитал в размере 466 тыс. 617 рублей получат семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок.

За второго ребёнка полагается материнский капитал в размере 616 тыс. 617 рублей.

Решение о выдаче сертификата на материнский капитал будет приниматься в течение 15 дней с момента подачи заявления.

«Важно сделать так, чтобы предложения президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям. Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет», — заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В январе Путин поручил правительству сократить сроки рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средствами материнского капитала.

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