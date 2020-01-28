Голикова оценила число претендующих на маткапитал на первенца семей

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году около 558 тыс. российских семей смогут получить выплаты на первого ребёнка в рамках закона о материнском капитале.
Голикова оценила число претендующих на маткапитал на первенца семей
  • РИА Новости

«Мы предполагаем, что данной мерой в 2020 году на первого ребёнка могут воспользоваться порядка 558 тыс. наших граждан, в семьях которых родятся дети, и на второго ребенка — порядка 551 тыс. наших граждан», — сказала она на заседании бюро высшего совета «Единой России», её слова приводит РИА Новости.

Кроме того, по предварительным оценкам, ещё 2,4 млн россиян смогут в 2020 году претендовать на пособие на детей в возрасте от трёх до семи лет.

«Предполагается, что на эту выплату в 2020 году может претендовать 2,4 млн наших граждан и предполагаемый объём расходов как федерального бюджета, так и бюджета регионов составит порядка 159 млрд рублей», — добавила вице-премьер России.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года и сократить сроки рассмотрения заявлений граждан.

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева в беседе с НСН отметила, что средства на материнский капитал предусмотрены в бюджете.

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