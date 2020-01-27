Путин поручил продлить действие закона по маткапиталу до 2026 года

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Российский лидер Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года. Соответствующий перечень поручений опубликован пресс-службой Кремля.
Путин поручил продлить действие закона по маткапиталу до 2026 года
  • РИА Новости

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: продление действия норм Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» до 31 декабря 2026 года», — говорится в документе.

При этом необходимо обеспечить ежегодную индексацию размера маткапитала.

Также поручено обеспечить предоставление права на получение материнского капитала семьям, в которых начиная с 1 января 2020 года родился (был усыновлён) первый ребёнок.

Размер этих средств должен составить 466 617 рублей, в случае рождения второго ребёнка размер выплаты должен увеличиться на 150 тыс. рублей.

Ранее президент поручил сократить сроки рассмотрения заявлений о распоряжении средствами материнского капитала.

24 января в ПФР сообщили, что подготовили документы для реализации задач, поставленных в послании президента Федеральному собранию.

В частности, речь идёт о проекте по внесению изменений в закон о материнском капитале. 

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