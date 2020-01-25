Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявок на маткапитал

Президент России Владимир Путин поручил правительству сократить сроки рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средствами материнского капитала.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Правительству поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на «сокращение сроков рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала», в том числе за счёт «организации электронного взаимодействия» между территориальными органами ПФР и кредитными организациями, которые предоставляют льготные ипотечные жилищные кредиты семьям с детьми.

Срок — 31 июля 2020 года.

24 января Пенсионный фонд России подготовил документы для реализации задач, поставленных в послании президента Федеральному собранию.

В частности, речь идёт о проекте по внесению изменений в закон о материнском капитале.

15 января Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что с января 2020 года семьи получат маткапитал уже при рождении первенца.

Он предложил увеличить сумму помощи при рождении второго ребёнка на 150 тыс. рублей, а затем ежегодно её индексировать.