Мишустин обсудит с ЕР расширение использования материнского капитала

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Российский премьер Михаил Мишустин, а также представители социального блока правительства встретятся 10 февраля с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и руководителем фракции партии в Госдуме Сергеем Неверовым.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Единой России».

Отмечается, что в ходе встречи планируется обсудить законодательное обеспечение послания президента в части расширения возможностей использования материнского капитала. 

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года, а также обеспечить правом на получение маткапитала семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок.

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