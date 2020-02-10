Мишустин обсудит с ЕР расширение использования материнского капитала

Российский премьер Михаил Мишустин, а также представители социального блока правительства встретятся 10 февраля с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и руководителем фракции партии в Госдуме Сергеем Неверовым.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Единой России».

Отмечается, что в ходе встречи планируется обсудить законодательное обеспечение послания президента в части расширения возможностей использования материнского капитала.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года, а также обеспечить правом на получение маткапитала семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок.