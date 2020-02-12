Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей

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Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей
  • РИА Новости

«В проекте... предполагается, что граждане будут предоставлять только один документ — заявление на назначение данной выплаты», — цитирует РИА Новости Котякова.

Он отметил, что для этого нужно будет организовать полное электронное взаимодействие органов соцзащиты субъектов с органами-донарами необходимой информации, в том числе налоговой службы.

По его словам, назначение семье материнского капитала будет происходить на основании записи о рождении ребёнка, без заявления.

Котяков подчеркнул, что данное решение будет реализовано в 2020 году.

10 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, связанные с использованием материнского капитала. Уточняется, что маткапитал в размере 466 тыс. 617 рублей получат семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок. За второго ребёнка полагается материнский капитал в размере 616 тыс. 617 рублей.

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