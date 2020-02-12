Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей
- РИА Новости
«В проекте... предполагается, что граждане будут предоставлять только один документ — заявление на назначение данной выплаты», — цитирует РИА Новости Котякова.
Он отметил, что для этого нужно будет организовать полное электронное взаимодействие органов соцзащиты субъектов с органами-донарами необходимой информации, в том числе налоговой службы.
По его словам, назначение семье материнского капитала будет происходить на основании записи о рождении ребёнка, без заявления.
Котяков подчеркнул, что данное решение будет реализовано в 2020 году.
10 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, связанные с использованием материнского капитала. Уточняется, что маткапитал в размере 466 тыс. 617 рублей получат семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок. За второго ребёнка полагается материнский капитал в размере 616 тыс. 617 рублей.