В России упростят получение сертификата на маткапитал
- РИА Новости
Как отметил глава Минфина, будет внесена новация, которая значительно упростит получение свидетельства о материнском капитале.
«Если раньше нужно было заполнять массу бумажек, инструкций, то сегодня, чтобы получить материнский капитал и соответствующее свидетельство, достаточно тех данных, которые заполняются при поступлении будущей мамы в роддом», — сказал он.
Как отметил Силуанов, данные, которые «мама заполняет при поступлении в родильный дом», будут направляться в соответствующие службы.
«И уже при выходе из роддома мама может иметь сертификат о материнском капитале либо на электронной почте, либо на своём мобильном устройстве, или также пойти получить его в бумажном виде», — добавил он.
Ранее в Минтруде заявляли, что материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
10 февраля в Госдуму внесли поправки, связанные с использованием материнского капитала.
Так, маткапитал в размере 466 тыс. 617 рублей получат семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок.
За второго ребёнка полагается материнский капитал в размере 616 тыс. 617 рублей.