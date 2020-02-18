В России упростят получение сертификата на маткапитал

Правительство России намерено упростить получение сертификата на материнский капитал, это можно будет сделать после выписки из роддома на основании полученных при поступлении данных. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире Первого канала.

Как отметил глава Минфина, будет внесена новация, которая значительно упростит получение свидетельства о материнском капитале.

«Если раньше нужно было заполнять массу бумажек, инструкций, то сегодня, чтобы получить материнский капитал и соответствующее свидетельство, достаточно тех данных, которые заполняются при поступлении будущей мамы в роддом», — сказал он.

Как отметил Силуанов, данные, которые «мама заполняет при поступлении в родильный дом», будут направляться в соответствующие службы.

«И уже при выходе из роддома мама может иметь сертификат о материнском капитале либо на электронной почте, либо на своём мобильном устройстве, или также пойти получить его в бумажном виде», — добавил он.

Ранее в Минтруде заявляли, что материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.

10 февраля в Госдуму внесли поправки, связанные с использованием материнского капитала.

Так, маткапитал в размере 466 тыс. 617 рублей получат семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок.

За второго ребёнка полагается материнский капитал в размере 616 тыс. 617 рублей.