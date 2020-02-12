Названы российские регионы с высокими ценами на медицинские маски

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Самые высокие в России цены на медицинские маски зафиксированы в Удмуртской Республике и Московской области.
Названы российские регионы с высокими ценами на медицинские маски
  • © РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Общероссийский народный фронт.

«Самая высокая цена на маски зафиксирована в Удмуртской Республике, городе Ижевске — 25 рублей за одну штуку и в Московской области, городе Лобне — 25 рублей за штуку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 38% из 939 проверенных аптек в 84 российских регионах медицинские маски в продаже отсутствуют, в 46% — маски стоят более пяти рублей за штуку, лишь в 16% аптек маску можно приобрести по цене ниже пяти рублей.

Ранее заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников заявил, что Минздрав России рассмотрит возможность заморозки цен на медицинские маски.

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