Названы российские регионы с высокими ценами на медицинские маски
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Общероссийский народный фронт.
«Самая высокая цена на маски зафиксирована в Удмуртской Республике, городе Ижевске — 25 рублей за одну штуку и в Московской области, городе Лобне — 25 рублей за штуку», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 38% из 939 проверенных аптек в 84 российских регионах медицинские маски в продаже отсутствуют, в 46% — маски стоят более пяти рублей за штуку, лишь в 16% аптек маску можно приобрести по цене ниже пяти рублей.
Ранее заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников заявил, что Минздрав России рассмотрит возможность заморозки цен на медицинские маски.