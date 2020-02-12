В Минпромторге исключили дефицит медицинских масок в России
- globallookpress.com
«Что касается количества, которое производится нашими предприятиями, мы полностью обеспечиваем потребность (в масках. — RT)», — заявил он в интервью программы «Право на справедливость» на Первом канале.
Мантуров также сказал, что при необходимости объём производства медицинских масок может быть увеличен до 1,5 млн штук в сутки.
Ранее глава Минпромторга заявил, что ведомство предпринимает всё необходимое, чтобы не допустить дефицита медицинских масок в России.