В Минпромторге исключили дефицит медицинских масок в России

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Российские предприятия полностью обеспечивают потребности граждан в медицинских масках. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
В Минпромторге исключили дефицит медицинских масок в России
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«Что касается количества, которое производится нашими предприятиями, мы полностью обеспечиваем потребность (в масках. — RT)», — заявил он в интервью программы «Право на справедливость» на Первом канале.

Мантуров также сказал, что при необходимости объём производства медицинских масок может быть увеличен до 1,5 млн штук в сутки.

Ранее глава Минпромторга заявил, что ведомство предпринимает всё необходимое, чтобы не допустить дефицита медицинских масок в России.

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