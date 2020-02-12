Минздрав изучит возможность заморозки цен на медицинские маски

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Минздрав России рассмотрит возможность заморозки цен на медицинские маски. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников.
Минздрав изучит возможность заморозки цен на медицинские маски
  • Reuters

По его словам, в случае выявления отсутствия масок в аптечных организациях в регионах Минздрав совместно с Росздравнадзором и Минпромторгом будет принимать меры для того, чтобы ликвидировать этот дефицит.

«Это могут быть аналогичные меры, как уже предусмотрены в законодательстве, для того чтобы обеспечить наличие необходимых продуктов питания в случае ЧС, катастроф. Когда государство на 90 дней имеет возможность принять экстренные меры для того, чтобы фиксировать цены на определённый вид продукции», — сказал он.

Как отметил Костенников, будут обсуждаться «все варианты реагирования на эту ситуацию».

«И вместе с коллегами будем принимать соответствующие меры», — добавил он.

Ранее в ФАС зафиксировали рост цен на медицинские маски почти во всех регионах России, сильнее всего они подорожали в Адыгее, где цены увеличились в 15 раз.

В ведомстве предложили создать оперативный штаб с участием властей регионов, Росздравнадзора и правоохранительных органов из-за ситуации с ценами на маски.

В начале февраля российский президент Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены в связи с распространением коронавируса.

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