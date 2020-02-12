Минздрав изучит возможность заморозки цен на медицинские маски

Минздрав России рассмотрит возможность заморозки цен на медицинские маски. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников.

По его словам, в случае выявления отсутствия масок в аптечных организациях в регионах Минздрав совместно с Росздравнадзором и Минпромторгом будет принимать меры для того, чтобы ликвидировать этот дефицит.

«Это могут быть аналогичные меры, как уже предусмотрены в законодательстве, для того чтобы обеспечить наличие необходимых продуктов питания в случае ЧС, катастроф. Когда государство на 90 дней имеет возможность принять экстренные меры для того, чтобы фиксировать цены на определённый вид продукции», — сказал он.

Как отметил Костенников, будут обсуждаться «все варианты реагирования на эту ситуацию».

«И вместе с коллегами будем принимать соответствующие меры», — добавил он.

Ранее в ФАС зафиксировали рост цен на медицинские маски почти во всех регионах России, сильнее всего они подорожали в Адыгее, где цены увеличились в 15 раз.

В ведомстве предложили создать оперативный штаб с участием властей регионов, Росздравнадзора и правоохранительных органов из-за ситуации с ценами на маски.

В начале февраля российский президент Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены в связи с распространением коронавируса.