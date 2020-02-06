ФАС проверит сообщения о завышении цен на медицинские маски в Тюмени

Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюмени проверит сообщения о завышении цен на медицинские маски.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу ведомства Игоря Веретенникова.

Управлению поручили собрать данные о завышении аптечными сетями цен и отправить их в центральный аппарат ФАС.

«Также было поручено организовать мониторинг цен на маски, который будет организован 10-го числа. Проверим пять крупных аптечных сетей, а также единичные аптеки. Будет отслеживаться динамика цен с декабря 2019 года», — заявил Веретенников.

По его словам, в случае обнаружения искусственного завышения цен будут приняты меры.

За последние дни в управление поступило 18 обращений от граждан.

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