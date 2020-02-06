ФАС проверит сообщения о завышении цен на медицинские маски в Тюмени

Короткая ссылка
Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюмени проверит сообщения о завышении цен на медицинские маски.
ФАС проверит сообщения о завышении цен на медицинские маски в Тюмени
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу ведомства Игоря Веретенникова.

Управлению поручили собрать данные о завышении аптечными сетями цен и отправить их в центральный аппарат ФАС.

«Также было поручено организовать мониторинг цен на маски, который будет организован 10-го числа. Проверим пять крупных аптечных сетей, а также единичные аптеки. Будет отслеживаться динамика цен с декабря 2019 года», — заявил Веретенников.

По его словам, в случае обнаружения искусственного завышения цен будут приняты меры.

За последние дни в управление поступило 18 обращений от граждан.

Ранее Росздравнадзор открыл горячую линию по вопросам масок в аптеках.

Медицинский эксперт, фармаколог Александр Эдигер в беседе с Nation News напомнил о недопустимости бесконтрольного приёма противовирусных препаратов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить