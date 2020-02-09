В «Комиавиатрансе» дали оценку работе аэропорта в Усинске на момент ЧП

Аэропорт Усинска в Коми, где в воскресенье, 9 февраля, совершил жёсткую посадку пассажирский самолёт авиакомпании «ЮТэйр», работал в штатном режиме и был полностью готов к принятию судов, сообщил гендиректор «Комиавиатранса» Алексей Фесенко.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Республики Коми.

«На момент приземления самолёта аэропорт Усинска работал в штатном режиме и был полностью готов к принятию судов. Аэропорт в Усинске работает в полном соответствии с федеральными авиационными правилами», — подчеркнул Фесенко.

По его словам, за последние два года не поступало замечаний по состоянию аэропорта.

Ранее пассажиры совершившего жёсткую посадку в аэропорту Усинска самолёта Вoeing 737-500 рассказали подробности об инциденте.

Как заявили в авиакомпании «ЮТэйр», при посадке лайнера «произошёл резкий непрогнозируемый сдвиг ветра».

По оценке перевозчика, к подлому шасси лайнера на взлётно-посадочной полосе привело то, что не все системы аэропорта были задействованы при посадке самолёта. В частности, не работали система точного наведения на полосу ILS и огни подхода к взлётно-посадочной полосе. При этом слаженные действия диспетчеров и экипажа позволили максимально смягчить посадку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента.