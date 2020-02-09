В «Комиавиатрансе» дали оценку работе аэропорта в Усинске на момент ЧП
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Республики Коми.
«На момент приземления самолёта аэропорт Усинска работал в штатном режиме и был полностью готов к принятию судов. Аэропорт в Усинске работает в полном соответствии с федеральными авиационными правилами», — подчеркнул Фесенко.
По его словам, за последние два года не поступало замечаний по состоянию аэропорта.
Ранее пассажиры совершившего жёсткую посадку в аэропорту Усинска самолёта Вoeing 737-500 рассказали подробности об инциденте.
Как заявили в авиакомпании «ЮТэйр», при посадке лайнера «произошёл резкий непрогнозируемый сдвиг ветра».
По оценке перевозчика, к подлому шасси лайнера на взлётно-посадочной полосе привело то, что не все системы аэропорта были задействованы при посадке самолёта. В частности, не работали система точного наведения на полосу ILS и огни подхода к взлётно-посадочной полосе. При этом слаженные действия диспетчеров и экипажа позволили максимально смягчить посадку.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента.