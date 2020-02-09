СК возбудил дело по факту жёсткой посадки пассажирского лайнера в Коми

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Северо-Западное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта в связи с жёсткой посадкой пассажирского лайнера в аэропорту Усинска в Коми.
СК возбудил дело по факту жёсткой посадки пассажирского лайнера в Коми
  • © ГУ МЧС России по Республике Коми

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным следствия, пассажирский самолёт, выполняя рейс по маршруту Москва — Усинск, при посадке ударился о взлётно-посадочную полосу в результате излома шасси», — говорится в заявлении.

На борту лайнера находились 94 пассажира и шесть членов экипажа, все они были эвакуированы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств и причин происшествия.

Ранее в авиакомпании «ЮТэйр», которой принадлежит самолёт, уточнили, что при посадке Boeing 737 в аэропорту Усинска наблюдался «резкий непрогнозируемый сдвиг ветра» и на взлётно-посадочной полосе произошёл подлом основных стоек шасси самолёта.

Глава Коми Сергей Гапликов взял под личный контроль расследование ситуации с жёсткой посадкой Boeing в аэропорту Усинска.

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