В «ЮТэйр» прокомментировали жёсткую посадку лайнера в аэропорту в Коми

Авиакомпания «ЮТэйр» прокомментировала инцидент с пассажирским самолётом Вoeing 737-500, который совершил жёсткую посадку в аэропорту города Усинска в Республике Коми.

«При посадке самолёта Boeing 737 в аэропорту Усинска произошёл резкий непрогнозируемый сдвиг ветра. Благодаря оперативным и высокопрофессиональным действиям экипажа самолёт удалось удержать на полосе до полной остановки», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

В авиакомпании уточнили, что подлом основных стоек шасси самолёта произошёл уже на взлётно-посадочной полосе.

Там также заявили, что не все системы в аэропорту Усинска были задействованы при посадке лайнера, что привело к слому шасси.

«В аэропорту не работала система точного наведения на полосу ILS и не работали огни подхода к взлётно-посадочной полосе. Но диспетчеры аэропорта смогли передать экипажу сведения о состоянии полосы, которые позволили командиру и второму пилоту максимально смягчить посадку», — подчеркнули в компании.

По информации «ЮТэйр», на рейсе работал опытный экипаж: налёт командира самолёта составляет более 6900 часов, второго пилота — 3600 часов.

«После остановки самолёта экипаж обеспечил эвакуацию пассажиров, пострадавших нет. Один пассажир самостоятельно обратился за медпомощью с ушибом колена», — добавили в авиакомпании.

Специалисты авиакомпании уже вылетели в Усинск для анализа полётной информации и установления причин инцидента.

Ранее глава Коми Сергей Гапликов взял под личный контроль расследование ситуации с жёсткой посадкой Boeing в аэропорту Усинска.

В Росавиации сообщали, что инцидент произошёл из-за проблем с шасси лайнера.

Следственный комитет по Коми начал проверку по факту ЧП.