Самолёт совершил жёсткую посадку в Республике Коми

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RT
Пассажирский самолёт авиакомпании «ЮТэйр» совершил жёсткую посадку в аэропорту города Усинска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию. Уточняется, что у лайнера были проблемы с шасси, однако ему удалось остановиться в пределах взлётно-посадочной полосы.
Самолёт совершил жёсткую посадку в Республике Коми
  • © МЧС России по Республике Коми

«Аэропорт Усинск. Проблемы с шасси. Самолёт остановился в пределах ВПП. Экипаж и пассажиры не пострадали, высажены штатно», — сказали в ведомстве.

Ранее авиакомпания Nordwind Airlines рассказала о причинах жёсткой посадки самолёта в аэропорту Антальи.

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