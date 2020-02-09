Самолёт совершил жёсткую посадку в Республике Коми

Пассажирский самолёт авиакомпании «ЮТэйр» совершил жёсткую посадку в аэропорту города Усинска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию. Уточняется, что у лайнера были проблемы с шасси, однако ему удалось остановиться в пределах взлётно-посадочной полосы.

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«Аэропорт Усинск. Проблемы с шасси. Самолёт остановился в пределах ВПП. Экипаж и пассажиры не пострадали, высажены штатно», — сказали в ведомстве. Ранее авиакомпания Nordwind Airlines рассказала о причинах жёсткой посадки самолёта в аэропорту Антальи.