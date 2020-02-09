Глава Коми взял под контроль ситуацию в аэропорту Усинска

Глава Коми Сергей Гапликов взял под личный контроль расследование причин жёсткой посадки самолёта в аэропорту Усинска.

Об этом информирует пресс-служба главы республики.

«Необходимо разобраться в произошедшем, и мы обязательно приложим для этого все необходимые усилия. Я уже дал соответствующие поручения, взял ситуацию на личный контроль», — приводятся слова Гапликова.

Как сообщил гендиректор АО «Комиавиатранс» Алексей Фесенко, при посадке самолёт развернуло на полосе на 90 градусов.

По данным регионального Минздрава, в медпункт аэропорта после инцидента обратился один пассажир с лёгким повреждением колена, от госпитализации он отказался.

Отмечается, что в рамках проведения работ по ликвидации последствий ЧП аэропорт временно закрыт.

В воскресенье, 9 февраля, пассажирский самолёт авиакомпании «ЮТэйр» совершил жёсткую посадку в аэропорту города Усинска в Коми.

По данным Росавиации, инцидент произошёл из-за проблем с шасси. Лайнеру, на борту которого находились 94 человека, удалось остановиться в пределах взлётно-посадочной полосы. В результате ЧП никто не пострадал.

СК начал проверку по факту произошедшего.