Глава Коми взял под контроль ситуацию в аэропорту Усинска
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Об этом информирует пресс-служба главы республики.
«Необходимо разобраться в произошедшем, и мы обязательно приложим для этого все необходимые усилия. Я уже дал соответствующие поручения, взял ситуацию на личный контроль», — приводятся слова Гапликова.
Как сообщил гендиректор АО «Комиавиатранс» Алексей Фесенко, при посадке самолёт развернуло на полосе на 90 градусов.
По данным регионального Минздрава, в медпункт аэропорта после инцидента обратился один пассажир с лёгким повреждением колена, от госпитализации он отказался.
Отмечается, что в рамках проведения работ по ликвидации последствий ЧП аэропорт временно закрыт.
В воскресенье, 9 февраля, пассажирский самолёт авиакомпании «ЮТэйр» совершил жёсткую посадку в аэропорту города Усинска в Коми.
По данным Росавиации, инцидент произошёл из-за проблем с шасси. Лайнеру, на борту которого находились 94 человека, удалось остановиться в пределах взлётно-посадочной полосы. В результате ЧП никто не пострадал.
СК начал проверку по факту произошедшего.