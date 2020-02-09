Пассажиры рассказали подробности о жёсткой посадке самолёта в Коми

Пассажиры самолёта Вoeing 737-500, который совершил жёсткую посадку в аэропорту города Усинска в Коми, рассказали подробности об инциденте.

Пассажирка Александра Нехорошева в беседе с РЕН-ТВ отметила, что «изначально было понятно, что что-то не так», поскольку при приземлении были очень сильные порывы ветра.

«И когда мы приземлились, мы тут же упали полностью на брюхо, подломилось шасси, оно упало. Мы на большой скорости неслись по полосе именно на брюхе самолёта», — вспоминает она.

Затем, по её словам, лайнер смог вывернуть в сугроб и остановиться.

«Обшивка турбины отлетела. Когда уже люди закричали, что потёк керосин, у нас срочно началась эвакуация, испугались, что будет возгорание», — добавила женщина.

Другой пассажир, Александр Панин, заявил, что полёт проходил штатно, но при заходе на посадку «в метре от земли самолёт отклонился от горизонта», а затем последовал жёсткий удар.

При этом, по его словам, самолёт не останавливался и продолжал движение.

«Мы дошли до конца посадочной полосы, и дальше экипажем, я так понимаю, было принято решение развернуться в сугроб», — добавил пассажир.

Затем экипаж объявил об эвакуации через левый выход, так как с правой стороны самолёта наблюдался разлив топлива.

Ещё один летевший этим рейсом пассажир, Сергей, рассказал телеканалу «360», что после жёсткой посадки у самолёта отвалились элементы обшивки.

«Жёстко сели, удар, в салоне отвалились элементы обшивки. Когда остановились объявили, чтобы не покидали свои места. Потом объявили эвакуацию», — поделился он.

Как он отметил, некоторые пассажиры начали паниковать, но их сразу успокоили.

Ранее в авиакомпании «ЮТэйр» сообщили, что при посадке пассажирского самолёта в аэропорту Усинска «произошёл резкий непрогнозируемый сдвиг ветра».

Кроме того, по оценке перевозчика, к подлому шасси лайнера привело то, что не все системы аэропорта были задействованы при посадке самолёта. В частности, не работали система точного наведения на полосу ILS и огни подхода к взлётно-посадочной полосе. Тем не менее слаженные действия диспетчеров и экипажа позволили максимально смягчить посадку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии.