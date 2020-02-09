«Подлом основных стоек шасси»: что известно о жёсткой посадке авиалайнера в Коми

Пассажирский самолёт авиакомпании «ЮТэйр» совершил жёсткую посадку в аэропорту Усинска в республике Коми. По предварительной информации, при заходе на посадку произошёл непредвиденный сдвиг ветра, а уже на взлётно-посадочной полосе у лайнера подломились основные стойки шасси. На борту в момент инцидента находились 94 человека, никто не пострадал.

Пассажирский самолёт авиакомпании «ЮТэйр» совершил жёсткую посадку в аэропорту Усинска в республике Коми. При заходе на посадку у авиалайнера возникли проблемы с шасси, из-за чего он ударился хвостовой частью о взлётно-посадочную полосу, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

После приземления пассажиров эвакуировали по надувным трапам. На борту находились 94 человека, в том числе шесть членов экипажа, никто не пострадал. На место происшествия прибыли расчёты МЧС.

В результате инцидента самолёт лёг на «брюхо» в конце взлётно-посадочной полосы. В Росавиации подтвердили факт поломки шасси, добавив, что степень повреждения воздушного судна уточняется. В ведомстве также подтвердили, что самолёт Вoeing 737-500, эксплуатантом которого является авиакомпания «ЮТэйр», следовал рейсом Москва — Усинск.

«Аэропорт Усинск. Проблемы с шасси. Самолёт остановился в пределах ВПП. Экипаж и пассажиры не пострадали, высажены штатно», — сообщили в ведомстве.

Информацию о подломе основных стоек шасси подтвердили и в пресс-службе «ЮТэйр». Представители компании отметили, что поломка произошла уже на ВПП, и добавили, что в аэропорту Усинска не работала система наведения на взлётно-посадочную полосу.

В пресс-службе также подчеркнули, что на рейсе работал опытный экипаж: налёт командира воздушного судна составляет более 6900 часов, второго пилота — 3600 часов.

В свою очередь, Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

«Следователь выехал на место происшествия, начата доследственная проверка», — рассказали в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

Жёсткая посадка самолёта авиакомпании Utair

Пресс-служба главы Коми сообщила, что аэропорт Усинска временно закрыт для устранения последствий происшествия.

«В результате посадки самолёт развернуло на полосе на 90 градусов. В целях ликвидации последствий происшествия аэропорт временно закрыт», — говорится в сообщении властей Коми.

Проверку соответствия правилам безопасности и соблюдения прав пассажиров после жёсткой посадки самолёта начала и Северо-Западная транспортная прокуратура.

«Организована проверка. На место выехал печорский транспортный прокурор. Организована эвакуация пассажиров», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре подтвердили, что воздушное судно ударилось хвостовой частью о взлётную полосу.

«При посадке самолёта Boeing 737 в аэропорту Усинска произошёл резкий непрогнозируемый сдвиг ветра. Благодаря оперативным и высокопрофессиональным действиям экипажа самолёт удалось удержать на полосе до полной остановки. Уже на полосе у лайнера произошёл подлом основных стоек шасси», — сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что после инцидента за помощью медиков самостоятельно обратился только один человек.

«На борту лайнера находились 94 пассажира. После остановки самолёта экипаж обеспечил эвакуацию пассажиров, пострадавших нет. Один пассажир самостоятельно обратился за медпомощью с ушибом колена. На данный момент в Усинск вылетели специалисты «ЮТэйр» для анализа полётной информации и определения причин случившегося», — добавили в прокуратуре.

Согласно информации на сайте администрации Республики Коми, в санчасть обратилась одна женщина из находившихся в самолёте в момент жёсткой посадки.

Один из наиболее резонансных инцидентов с пассажирским авиалайнером в России произошёл в 2019 году. 15 августа самолёт Airbus A321 компании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку в нескольких километрах от аэропорта Жуковский в Московской области.

Самолётом управляли командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. На борту находились 233 человека, включая членов экипажа. Вскоре после взлёта лайнер столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатели и нарушили их работу.

Пилоты рассказали, что изначально намеревались развернуться и сесть в Жуковском, но времени на манёвр не хватило и пришлось садиться в кукурузном поле. Самолёт сажали прямо на брюхо, однако всё закончилось благополучно.

Мастерство лётчиков отметили пассажиры самолёта, многие представители общественности и официальные лица. Позднее президент России Владимир Путин присвоил пилотам звания Героев России, а других членов экипажа наградил орденами Мужества.

При этом сам Дамир Юсупов заявлял, что не считает свой поступок геройским.

«Я не считаю, что совершил что-то сверхъестественное. Я не собирался быть героем, просто выполнял свою работу, пришёл выполнить обычный рейс», — рассказывал командир.