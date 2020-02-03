В аптеках Читы за неделю продан трёхгодичный запас медицинских масок

В аптечных сетях Читы в связи с повышенным спросом за неделю продано до трёхгодичного запаса медицинских масок, это вызвано в том числе фактором коронавируса.

«Как было отмечено на совещании, которое совместно с Росздравнадзором провёл руководитель администрации Читы Александр Сапожников, в аптечных сетях Читы за неделю продано до трёхгодичного запаса медицинских масок», — говорится на сайте Забайкальского края.

Как отмечается, в аптеках региона решается вопрос о дополнительной закупке медицинских масок.

Ранее стало известно, что в Тюменскую область дополнительно поставят более 700 тыс. медицинских масок после обнаружения у студентки Тюменского индустриального университета из Китая нового типа коронавируса.

31 января в России зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом у граждан КНР — в Забайкальском крае и Тюменской области.

Их госпитализировали в боксированные палаты в инфекционные отделения больниц. При этом заболевание протекает у больных в лёгкой форме.

В настоящее время состояние обоих инфицированных оценивается как удовлетворительное.

URA.RU также передавало, что на железнодорожном вокзале Тюмени ввели особый режим из-за ситуации с коронавирусом.