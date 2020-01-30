В МЧС Чувашии опровергли увольнение участника инцидента с Игнатьевым

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Начальник городской пожарной части Чебоксар, которого экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев в штуку заставил подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники, продолжает службу в ведомстве, сообщили в МЧС по республике.
В МЧС Чувашии опровергли увольнение участника инцидента с Игнатьевым
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Это неправда, офицер находится на службе», — заявили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства, комментируя сообщения в сети об увольнении сотрудника.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Игнатьева в связи с утратой доверия.

28 января Игнатьева исключили из «Единой России». Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак подчеркнул, что «чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением».

В МЧС Чувашии, в свою очередь, отмечали, что указанный сотрудник ведомства и глава республики были давними знакомыми и инцидент следует расценивать как дружескую шутку.

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