В МЧС Чувашии опровергли увольнение участника инцидента с Игнатьевым

Начальник городской пожарной части Чебоксар, которого экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев в штуку заставил подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники, продолжает службу в ведомстве, сообщили в МЧС по республике.

«Это неправда, офицер находится на службе», — заявили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства, комментируя сообщения в сети об увольнении сотрудника.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Игнатьева в связи с утратой доверия.

28 января Игнатьева исключили из «Единой России». Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак подчеркнул, что «чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением».

В МЧС Чувашии, в свою очередь, отмечали, что указанный сотрудник ведомства и глава республики были давними знакомыми и инцидент следует расценивать как дружескую шутку.