Названо имя сотрудника МЧС, ставшего участником скандала с главой Чувашии

Сотрудника МЧС, которого в ходе торжественного вручения новой техники глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил подпрыгивать за ключами от пожарной машины, зовут Евгений Васильев. Об этом RT сообщил источник в МЧС России по региону.

Васильев является майором внутренней службы, работает в МЧС с 2005 года, в настоящее время возглавляет Шестую пожарно-спасательную часть Главного управления МЧС России по Чувашской Республике.

Он награждён медалями «За отличие в службе» III и II степени, а также медалью «Участнику ликвидации пожаров 2010 года».

Ранее в сети появилось видео, на кадрах которого в ходе торжественного вручения новой техники Игнатьев заставляет сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.

В МЧС Чувашии, комментируя видео, отметили, что мужчина, которому вручали ключи, и глава республики давно знакомы и назвали произошедшее «дружеской шуткой».

Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение Игнатьева.

В «Единой России» заявили, что поставят вопрос об исключении Игнатьева.