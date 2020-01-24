«Единая Россия» поставит вопрос об исключении из партии главы Чувашии

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции.

Турчак заявил, что поведение Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин «находится за гранью понимания».

«Особенно на фоне послания президента России, который заострил внимание чиновников на недопустимости какого-либо высокомерия или неуважения к людям», — отметил он и добавил, что партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из «Единой России» и «его соответствии занимаемой должности».

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как в ходе торжественного вручения новой техники Игнатьев заставляет сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.

В пресс-службе МЧС Чувашии, комментируя видео, отметили, что мужчина, которому вручали ключи, и глава республики давно знакомы и назвали произошедшее «дружеской шуткой».

Позднее глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение Игнатьева.