В Москве создан оперативный штаб для контроля ситуации с коронавирусом

В Москве создан оперативный штаб для мониторинга ситуации с коронавирусом и предотвращения его распространения. Гостиницы и места массового пребывания туристов взяты под особый контроль, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Для координации деятельности городских и федеральных служб в Москве создан оперативный штаб, в задачу которого входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений», — написал он в своём блоге.

По словам Собянина, в случае выявления признаков заболевания на место будут немедленно направлены медицинские бригады для проведения «сплошного осмотра».

«Мы дополнительно закупим медицинское оборудование, респираторы, защитные костюмы и маски, ручные дозаторы дезинфекторов, которые могут потребоваться медикам», — заверил мэр Москвы, добавив, что средств на это у городской администрации достаточно.

Он также сообщил, что в настоящее время разрабатывается возможность организации оперативных поставок в Москву «современных тест-систем, способных достаточно быстро и надёжно диагностировать коронавирус».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать оперативный штаб по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса.

Отчёт о ситуации с коронавирусом будет регулярно представляться российскому президенту Владимиру Путину.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с сайтом «Аргументы и факты» прокомментировала режим контроля за распространением коронавируса, введённый в России.