Голикова исключила необходимость закрытия границ с КНР из-за вируса

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в настоящее время нет необходимости закрытия границ с Китаем в связи с ситуацией с новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Голикова исключила необходимость закрытия границ с КНР из-за вируса
  • РИА Новости

«Нет, такой необходимости нет», — приводит РИА Новости ответ Голиковой на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что российский премьер Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.

Также Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР.

Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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