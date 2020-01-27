Голикова исключила необходимость закрытия границ с КНР из-за вируса

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в настоящее время нет необходимости закрытия границ с Китаем в связи с ситуацией с новым типом коронавируса 2019-nCoV.

РИА Новости

«Нет, такой необходимости нет», — приводит РИА Новости ответ Голиковой на соответствующий вопрос. Ранее сообщалось, что российский премьер Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб. Также Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР. Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.