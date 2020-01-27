Голикова исключила необходимость закрытия границ с КНР из-за вируса
- РИА Новости
«Нет, такой необходимости нет», — приводит РИА Новости ответ Голиковой на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что российский премьер Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
Также Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР.
Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.