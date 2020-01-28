Попова оценила меры контроля за распространением коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала режим контроля за распространением коронавируса, введённый в России.

По её словам, в России с 31 декабря 2019 года вводится усиленный режим контроля — в первую очередь на границе с Китаем, а в дальнейшем на всех 217 пограничных пунктах.

«С 31 декабря мы посмотрели 20 365 рейсов (и авиационные, и все сухопутные). Из них 6646 из Китайской Народной Республики. И осмотрели более 1 млн 300 тыс. лиц. Из них выявили более ста человек, посещавших КНР и имевших какие-либо клинические признаки инфекционного заболевания. Каждый был помещён в стационар, изолирован, полностью обследован. У каждого установлен диагноз. Преимущественно инфекцию вызывали вирусы гриппа А и В, парагриппа, прочие вирусы, в одном случае — микоплазмы. Ни в одном случае не был установлен специфический вирус 2019-nCoV», — подчеркнула Попова в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Она добавила, что до руководителей всех субъектов Российской Федерации доведён перечень мер, которые необходимо выполнять, чтобы быть готовым к любому развитию ситуации.

Ранее академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии», директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с распространением коронавируса.