Путину будут регулярно докладывать об итогах мониторинга коронавируса
- Reuters
Об этом сообщили в кабмине по итогам совещания по вопросам профилактики коронавирусной инфекции и контроля за её распространением.
«Председатель правительства поручил информировать о результатах мониторинга ситуации для доклада президенту России на регулярной основе», — говорится в документе.
Ранее Мишустин поручил создать оперативный штаб по коронавирусу, в который войдут замглавы правительства и руководители Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.
Роспотребнадзору поручено в течение двух дней подготовить план по профилактике нового вируса и контролю за его распространением.
Глава ведомства Анна Попова поручила проводить углублённые молекулярно-генетические и вирусологические исследования биоматериала больных с подозрением на коронавирус.
Директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» вероятность распространения коронавируса в России.