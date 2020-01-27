Путину будут регулярно докладывать об итогах мониторинга коронавируса

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил регулярно информировать о результатах мониторинга распространения коронавируса для отчёта о ситуации российскому президенту Владимиру Путину.
Путину будут регулярно докладывать об итогах мониторинга коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщили в кабмине по итогам совещания по вопросам профилактики коронавирусной инфекции и контроля за её распространением.

«Председатель правительства поручил информировать о результатах мониторинга ситуации для доклада президенту России на регулярной основе», — говорится в документе.

Ранее Мишустин поручил создать оперативный штаб по коронавирусу, в который войдут замглавы правительства и руководители Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

Роспотребнадзору поручено в течение двух дней подготовить план по профилактике нового вируса и контролю за его распространением.

Глава ведомства Анна Попова поручила проводить углублённые молекулярно-генетические и вирусологические исследования биоматериала больных с подозрением на коронавирус.

Директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» вероятность распространения коронавируса в России.

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