Путину будут регулярно докладывать об итогах мониторинга коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил регулярно информировать о результатах мониторинга распространения коронавируса для отчёта о ситуации российскому президенту Владимиру Путину.

Об этом сообщили в кабмине по итогам совещания по вопросам профилактики коронавирусной инфекции и контроля за её распространением.

«Председатель правительства поручил информировать о результатах мониторинга ситуации для доклада президенту России на регулярной основе», — говорится в документе.

Ранее Мишустин поручил создать оперативный штаб по коронавирусу, в который войдут замглавы правительства и руководители Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

Роспотребнадзору поручено в течение двух дней подготовить план по профилактике нового вируса и контролю за его распространением.

Глава ведомства Анна Попова поручила проводить углублённые молекулярно-генетические и вирусологические исследования биоматериала больных с подозрением на коронавирус.

Директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» вероятность распространения коронавируса в России.