Следствие по делу об убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара завершено

СК России завершил следственные действия по уголовному делу об убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении 36-летнего уроженца города Нарьян-Мара, который уличён в общественно опасном деянии, предусмотренном п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство малолетнего»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что мужчина страдает психическим расстройством, в связи с чем «не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими» в момент инцидента, и нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации.

31 октября 2019 года в детском саду в городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа 36-летний мужчина убил шестилетнего мальчика во время тихого часа.

Предварительно, мужчина состоял на учёте в наркодиспансере как хронический алкоголик. СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве ребёнка.

В Госдуме обратились к главам СК, Генпрокуратуры и Роспотребнадзора с просьбой провести проверку всех детских садов и школ после произошедшего.

Подробнее — в материале RT.