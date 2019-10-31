«Охранник открыл дверь постороннему человеку»: что известно об убийстве ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре

В детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре мужчина убил шестилетнего ребёнка ножом во время тихого часа. Злоумышленник задержан на месте. По словам губернатора региона, дверь преступнику открыл охранник. Возбуждены уголовные дела, в том числе в отношении предполагаемого убийцы и сотрудников охранной фирмы. По предварительным данным, подозреваемый состоял на учёте в наркодиспансере.

В Ненецком автономном округе (НАО) задержан мужчина, которого подозревают в убийстве шестилетнего мальчика ножом. Инцидент произошёл в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре во время тихого часа.

Следственный комитет по региону сообщает, что подозреваемый — 36-летний местный житель — был задержан на месте преступления. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

СК опубликовал видеозапись из детского сада, где произошло убийство. В кадр попал и задержанный мужчина. На записи видно, что он стоит в наручниках в одном из кабинетов детского учреждения. Кроме того, в ролике показано жилище предполагаемого убийцы. В помещении беспорядок, на полу разбросаны бутылки из-под спиртных напитков.

Позднее в социальных сетях появилась запись беседы с подозреваемым, который к этому моменту находился в салоне полицейского автомобиля. В этом ролике он рассказал, что прочитал в книге заклинание «про вечную жизнь близким», для исполнения которого «надо было убить ребёнка».

Подозреваемый в убийстве ребёнка был ранее судим. В 2017 году его привлекли к ответственности за публикацию фотографий свастики на анонимной странице в социальной сети «ВКонтакте». В суде мужчина признал свою вину и раскаялся, отделавшись штрафом в размере 1500 рублей.

«Сложно найти слова, чтобы передать ужас и боль, которые застыли в этот день в сердце каждого нарьянмарца. Тихий и спокойный Нарьян-Мар шокирован случившейся бедой. Мэрия выражает соболезнования родным и близким ребёнка», — говорится в заявлении, опубликованном государственной админстрацией.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил на место убийства криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства.

Помощник прокурора НАО Александр Мараков заявил RT, что прокуратура Ненцкого автономного округа взяла на контроль уголовное дело, возбуждённое по факту убийства ребёнка.

Детский сад в Нарьян-Маре, где произошло убийство шестилетнего мальчика

Охрана детского сада

Кроме того, уголовные дела возбуждены по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Их фигурантами стали должностные лица, в том числе сотрудники частного предприятия, которое не смогло обеспечить защиту детского сада.

Вице-губернатор региона Наталия Сидорова заявила журналистам, что учреждение находилось под охраной.

«Был заключён договор с частным охранным предприятием, всё как полагается по нормам: на месте охранник был», — заявила она в интервью ТАСС.

Также Сидорова сообщила, что с детьми из сада и их родителями занимаются психологи. По её словам, организована круглосуточная работа.

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил, что дал поручение проверить все детские учреждения региона. Он уточнил, что подозреваемый в убийстве ребёнка стоял на учёте в наркодиспансере как алкоголик.

«На настоящий момент известно, что сотрудник охранного агентства в детском саду дистанционно открыл дверь постороннему человеку. Распорядился проверить в срочном порядке все детские учреждения на предмет их безопасности», — приводит слова губернатора издание НАО24.

Согласно базе данных «Спарк», охраной детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре занималось предприятие «Святогор». Оно выиграло тендер на охрану детсада с сентября по январь в июле 2019 года. Стоимость контракта составляет 306 тыс. рублей.

В соответствии с договором, охранное предприятие должно было организовать пост на первом этаже детского сада. Охранник обязан был находиться на посту с 7:00 до 19:00.

В Росгвардии уточнили, что детский сад «Сказка», в котором произошла трагедия, оборудован кнопкой тревожной сигнализации. Сотрудники ведомства прибыли по вызову, поступившему посредством этой системы.

«В Нарьян-Маре на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из детского сада по улице 60 Лет СССР. Оперативно прибывшие сотрудники Росгвардии задержали вооружённого ножом злоумышленника, напавшего на ребёнка. Задержанный мужчина передан полицейским», — цитирует ТАСС официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

Уполномоченным по правам ребенка в НАО Галина Гуляева сообщила RT, что планирует обратиться в правоохранительные органы Нарьян-Мара, чтобы в ближайшее время провести проверку безопасности детских учебных учреждений.

«Я попрошу, чтобы организовали комиссию, которая пошла бы по всем садам и школам и проверила, насколько легко проникнуть туда посторонним людям », — сказала Гуляева.