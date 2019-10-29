«Прочёсываем лесополосу»: в Уфе ищут пропавших отца и двух малолетних детей

В Уфе ищут пропавших без вести Артёма Мазова и его двух малолетних сыновей. Накануне исчезновения Мазов поссорился с женой, после чего ушёл из дома вместе с детьми. Спустя некоторое время в лесополосе, неподалёку от реки, была найдена машина, принадлежащая исчезнувшему мужчине. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В поиске Мазова и его сыновей задействованы сотрудники полиции, волонтёры, кинологи и водолазы. Мать пропавших детей опасается, что их уже нет в живых.

В Башкортостане третьи сутки разыскивают пропавшего 37-летнего жителя Уфы Артёма Мазова и двух его малолетних сыновей — пятилетнего Вячеслава и восьмилетнего Илью. Отец забрал детей из дома вечером 26 октября и отправился с ними гулять. На следующий день в лесополосе в черте города была найдена брошенная машина Мазова. Ни его, ни детей разыскать пока не удалось. Накануне исчезновения мужчина серьёзно поссорился со своей женой Эльмирой.

По данным следователей, конфликт Мазова с супругой произошёл около 17:00 26 октября, после мужчина уехал с детьми в неизвестном направлении.

На следующий день Эльмира Мазова, напуганная тем, что супруг и дети так и не вернулись, обратилась в полицию и заявила о пропаже людей. По данным региональных СМИ, позднее она обнаружила, что после ухода супруга из дома исчез купленный им накануне моток верёвки.

Уфимский отдел СК возбудил уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетних). В сообщении на сайте СК уточняется, что глава СУ СК по Башкортостану Денис Чернятьев взял расследование уголовного дела под личный контроль.

«В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения детей и их отца, а также всех обстоятельств их исчезновения. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками полиции», — рассказали RT в СК.

Старший помощник руководителя СУ СК по Башкортостану Евгений Каневский в беседе с RT подчеркнул, что семья не состояла на учёте как неблагополучная, а за Эльмирой и Артёмом Мазовыми не числилось никаких правонарушений.

Поиски продолжаются

К поискам уже подключились волонтёры регионального поискового отряда «Лиза Алерт» и организации «Поиск детей — Башкортостан». Её директор Павел Нестеров сообщил RT, что в операции участвуют более 100 человек.

Поиски ведутся в Калининском районе Уфы — пару дней назад именно там нашли принадлежащую Артёму Мазову KIA Sorento. Оттуда рукой подать до реки. По данным СМИ, отправившиеся поисковики обнаружили у берега надувной матрас. Сейчас на месте работают водолазы и кинологи. Кроме того, принимающие участие в поисках волонтёры ищут человека, который мог бы предоставить эхолот для исследования речного дна.

Нестеров отметил, что сейчас в регионе стоит довольно прохладная погода, ночью температура опускается ниже нуля. Тем не менее пропавшие мужчина и дети были одеты достаточно тепло. Он считает, что если Мазовы просто заблудились в лесу, то они бы вполне смогли выжить в таких условиях.

«Мы с другими волонтёрами прочёсываем лесополосу. Эти места не дикие — рядом есть санаторий «Речные зори». Но диких зверей здесь не водится — по крайней мере, ни я, ни кто-либо из моих знакомых никогда их здесь не видели», — рассказывает RT Нестеров.

С ним соглашается руководитель регионального поискового отряда «Лиза Алерт» Олеся Пышкина, уточняя, что поиски фактически проводятся в черте города. В то же время руководитель поискового отряда отметила, что полиция прорабатывает все возможные версии исчезновения мужчины и детей — в том числе проводится опрос родственников, к которым мог отправиться Мазов.

Хотела развестись

​​Мать пропавших детей Эльмира Мазова опасается, что их уже нет в живых.



«Водолазы их ищут, но, скорее всего, найдут мёртвыми… У мужа есть отклонения, он мог совершить это. Я хотела развестись. Он мне звонил, перед тем как совершить это, спросил: «Ты точно уверена, что мы разводимся?» Я говорю: «Точно». Я думала, что он меня может убить, но что он детей убивать будет, я не знала», — заявила Эльмира местному ТВ.



В то же время воспитатель детского сада, который посещал младший ребёнок Мазовых, характеризует мужчину как примерного семьянина. Педагог также рассказала уфимским журналистам, что семья Мазовых казалась счастливой и благополучной, а дети никогда не жаловались воспитателям на проблемы или ссоры дома.

Приметы пропавших:

Отец, Артём Мазов: на вид около 35 лет, рост — 186 см, худощавого телосложения, глаза серые. Был одет в чёрную куртку, синие джинсы, серые ботинки.

Пятилетний сын Вячеслав: рост — 116 см, худощавого телосложения, волосы светлые, русые, глаза карие, имеется родинка над губой справа. Был одет в голубую шапку, зелёную куртку, серые джинсы, тёмно-синие кроссовки.

Восьмилетний сын Илья: рост — 138 см, плотного телосложения, волосы светлые, глаза карие. Был одет в голубую шапку, темно-синюю куртку, чёрные джинсы, серые ботинки.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавших, просят сообщить по телефонам: 279-39-02, 237-19-60, 279-48-70, 238-02-22 или 02.