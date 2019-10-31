Губернатор прокомментировал убийство ребёнка в детсаду Нарьян-Мара

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По предварительным данным, подозреваемый в убийстве ребёнка в детском саду Нарьян-Мара состоял на учёте в наркодиспансере как хронический алкоголик. Об этом заявил губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский.
Губернатор прокомментировал убийство ребёнка в детсаду Нарьян-Мара

«По имеющейся у меня предварительной информации, задержанный преступник состоял на учёте в наркодиспансере как хронический алкоголик», — сказал он РИА Новости.

По его словам, охранник детского сада в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребёнка, дистанционно открыл дверь постороннему человеку.

«На настоящий момент известно, что сотрудник охранного агентства в детском саду дистанционно открыл дверь постороннему человеку», — рассказал Цыбульский.

Он отметил, что находится в командировке, но поддерживает связь с правоохранительными органами. Губернатор заявил, что поручил в срочном порядке проверить все детские учреждения региона после убийства в Нарьян-Маре.

Как подчеркнул Цыбульский, семье погибшего ребёнка будет оказана необходимая помощь.

Днём 31 октября в детском саду мужчина нанёс смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику. Был задержан 36-летний подозреваемый, который находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Как заявили власти Ненецкого автономного округа, детский сад охранялся

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