Власти НАО прокомментировали убийство ребёнка в детсаду Нарьян-Мара

Детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре, где мужчина совершил убийство ребёнка, охранялся. Об этом заявила заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Наталия Сидорова.

«Был заключён договор с частным охранным предприятием, всё как полагается, по нормам… На месте охранник был», — цитирует ТАСС Сидорову.

По её словам, все детские сады в Нарьян-Маре продолжают работать в обычном режиме.

Как отметили в администрации города, произошедшее взывает шок.

«Произошла трагедия, мужчина зарезал ребёнка... Сложно найти слова, чтобы передать ужас и боль, которые застыли в этот день в сердце каждого нарьянмарца. Тихий и спокойный Нарьян-Мар шокирован случившейся бедой», — говорится в сообщении пресс-службы.

В мэрии выразили соболезнования родным и близким ребёнка.

Как заявили в СК, днём в детском саду мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа.

Был задержан 36-летний подозреваемый, он находился в состоянии алкогольного опьянения.