Мужчина убил ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре

В Ненецком автономном округе задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении смертельного ножевого ранения шестилетнему ребёнку на территории детского сада во время тихого часа в городе Нарьян-Маре. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета.

«Сегодня днем в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику во время тихого часа, — заявили в ведомстве.

Правоохранители задержали 36-летнего подозреваемого на месте убийства. Отмечается, что это местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Отмечается, что СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.