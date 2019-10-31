Мужчина убил ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре
«Сегодня днем в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику во время тихого часа, — заявили в ведомстве.
Правоохранители задержали 36-летнего подозреваемого на месте убийства. Отмечается, что это местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Отмечается, что СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.