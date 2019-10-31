Мужчина убил ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре

Короткая ссылка
RT
В Ненецком автономном округе задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении смертельного ножевого ранения шестилетнему ребёнку на территории детского сада во время тихого часа в городе Нарьян-Маре. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета.
Мужчина убил ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре

«Сегодня днем в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику во время тихого часа, — заявили в ведомстве.

Правоохранители задержали 36-летнего подозреваемого на месте убийства. Отмечается, что это местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Отмечается, что СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить