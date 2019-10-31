В Нарьян-Маре возбудили дело против ЧОП из-за убийства ребёнка
Об этом говорится в сообщении СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
«Также возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса России «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в дошкольном учреждении», — заявили в Следственном комитете.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, убийца смог пройти в детский сад беспрепятственно, его никто не остановил.
По словам источника, будет проведена проверка в отношении ЧОП, после чего будет принято решение о лишении лицензии.
31 октября днём мужчина с ножом нанёс смертельное ранение шестилетнему мальчику в детском саду во время тихого часа. Подозреваемый задержан.
В отношении него возбудили уголовное дело по факту убийства.