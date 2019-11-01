Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара

Нарьян-марский городской суд арестовал подозреваемого в убийстве ребёнка в детском саду Нарьян-Мара. На допросе 36-летний мужчина давать показания отказался, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

«Суд арестовал подозреваемого», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

31 октября в детском саду в городе Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе 36-летний мужчина убил шестилетнего мальчика во время тихого часа. Подозреваемый был задержан.

По предварительной информации, мужчина состоял на учёте в наркодиспансере как хронический алкоголик. СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве ребёнка.

В Госдуме обратились к главам СК, Генпрокуратуры и Роспотребнадзора с просьбой провести проверку всех детских садов и школ после произошедшего.

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